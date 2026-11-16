Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз сомонаи иттилоотии Вазорати корҳои хориҷии Миср, Бадр Абдулаатӣ, вазири корҳои хориҷии Миср, ва Муҳаммад Исҳоқ Дор, вазири корҳои хориҷии Покистон, гуфтугӯи телефонӣ карданд.
Дар ин занги телефонӣ дар бораи таҳаввулоти минтақа ва кӯшишҳои ҷараёндошта барои маҳдуд кардани шиддат ва пешгирӣ аз густариши чаҳорчӯби даргирӣ машварат сурат гирифт.
Ду тараф дар идома дар бораи кӯшишҳо ва пешниҳодҳои барои маҳдуд кардани буҳрон пешниҳодшуда табодули назар карданд ва бар аҳамияти идомаи ҳамоҳангии муштарак ва ҳамкорӣ барои фароҳам овардани шароит барои аз сари нав оғоз шудани гуфтугӯ ва раванди дипломатӣ ва музокирот миёни Амрико ва Эрон таъкид карданд.
Вазирони корҳои хориҷии Миср ва Покистон инчунин ташдиди таҳаррукоти дипломатӣ ва ҳамоҳангсозии кӯшишҳоро дар чаҳорчӯби механизми чорҷонибаи минтақавӣ дар ростои ҳимоят аз кӯшишҳо барои коҳиш додани шиддати танш ва баргардонидани устувории минтақа зарурӣ донистанд.
Your Comment