Ба гузориши хабаргузории АБНА, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ гуфт: «Онҳо оқибат бояд хӯрок хӯранд!» Вазири корҳои хориҷии Иёлоти Муттаҳида ошкоро ва бешармона ба эрониён таҳдид кардааст, ки тавассути муҳосира онҳоро гурусна мекунад.
Ӯ афзуд: Ин амал ҷинояти навтарин дар роҳи ҷангест, ки Вашингтон ба роҳ андохтааст; ҷанге, ки шиддати ҷиноятҳоеро афзоиш медиҳад, ки Амрико пештар дар ҷараёни таҷовузҳо ва терроризми иқтисодии худ алайҳи Эрон содир кардааст.
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ таъкид кард: Пас аз даҳсолаҳо шикаст дар сиёсати маҷбурсозӣ, таҳдид, таҳрим, терроризм ва таҷовуз, Иёлоти Муттаҳида ҳамон хатоҳои гузаштаро такрор мекунад ва танҳо онҳоро бо номҳои нав аз нав муайян мекунад.
Бақоӣ дар идома қайд кард: Ин твит намунаи комили чизест, ки муаррих Барбара Такман онро «Роҳпаймоии нодонӣ» (March of Folly) тавсиф кардааст; яъне ҳукумате, ки бо вуҷуди оқибатҳои фалокатбори амалҳояш, аз пазируфтани шикастҳо ва сабқат гирифтан аз хатоҳои худ сар мекашад ва бо ҳар шикасти пайиҳам бештар дар хатоҳояш фурӯ меравад.
Your Comment