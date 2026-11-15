Ба гузориши хабаргузории АБНА, равобити умумии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ дар иттилоия эълом кард: «Миллати шариф ва ҳамеша дар саҳнаи Эрон; дар марҳилаи дуюми посухи қатъӣ ва кӯбанда ба таҷовузи ошкори артиши Иёлоти Муттаҳида, радиори майдони мудофиаи ҳавоии Амрико дар пойгоҳи чархболҳои Ал-Рифа дар Баҳрайн бо шаш парвозкунандаи бесарнишини Нерӯи ҳавоӣ ва фазоии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ ҳадаф қарор гирифт.»
Бархӯрди дақиқ ва муваффақи ин парвозкунандаҳои бесарнишин дар минтақаҳои мухталифи Баҳрайн шунида шуд ва бори дигар тавонмандии амалиётии Сипоҳро ба намоиш гузошт.
Иёлоти Муттаҳида, ки дар барномаи зоҳиран ҳамроҳӣ ва дар воқеъ қочоқи нафт дар Тангаи Ҳурмуз бо шикасти комил рӯбарӯ шудааст, ҳоло мекӯшад бо иқдомоти хурд ва кӯр таваҷҷуҳи ҷаҳониро аз воқеияти баста будани ин шоҳроҳи ҳаётӣ мунҳариф созад.
Аммо афсарони номӣ ва ҷавони Сипоҳ бори дигар бо садои раво эълом мекунанд: Тангаи Ҳурмуз баста аст ва ҳар гуна таҷовузи душмани амрикоӣ бо посухи сахттар ва кӯбандатар рӯбарӯ хоҳад шуд.
Парвозкунандаҳои бесарнишини гаронарзиши амрикоӣ яке пас аз дигаре сарнагун мешаванд ва шумораи бештари парвозкунандаҳои бесарнишини Сипоҳ дар ин марҳила нисбат ба марҳилаи пешин ба сӯи ҳадафҳои амрикоӣ равона шуданд, то душман бидонад, ки ҳар таҷовузе посухи сахт ва ҳисобшударо дар пай дорад.
Your Comment