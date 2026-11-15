Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба хабаргузории Алҷазира, Бенёмин Нетанёҳу, нахуствазири режими сионистӣ имрӯз шанбе даъво кард: Дидорам бо Гадӣ Айзенкот (маъмури ташкили кабинет дар ин режим) тасаввури маро дар бораи аҳамияти ташкили кабинети ваҳдат дар ин марҳила тасдиқ кард.
Нахуствазири режими сионистӣ, ки дар сурати ташкили кабинет аз ҷониби Айзенкот ва барканор шуданаш аз қудрат бояд ба сабаби парвандаҳои сершумори фасод ба зиндон равад, ба Гадӣ Айзенкот, маъмури ташкили кабинет дар ин режим, чунин илтимос кард: Биёед бидуни ҳеҷ гуна пешшарт ба гуфтугӯ ворид шавем ва тамоми ихтилофотро канор гузорем. Бояд дар бораи амнияти (режими) Исроил ва ояндаи он, аз ҷумла масъалаи хидмати ҳатмии ҳарбӣ (аскарии ҳатмӣ) ба тавофуқ бирасем. Бояд кабинети ваҳдате ташкил диҳем, ки тамоми ҳизбҳо ва ҷараёнҳоеро дар бар гирад, ки аз (режими сохтаи) Исроил ҳимоят мекунанд. Биёед паси дарҳои баста ва бидуни ҳеҷ гуна пешшарт якҷоя бишинем; ихтилофот ва маҳдудиятҳои мутақобиларо канор гузорем ва ба тафоҳум бирасем.
Ба гузориши Раша Тудей, Бенёмин Нетанёҳу, ки барои дар қудрат мондани худ аз ҳеҷ талоше фурӯгузорӣ намекунад, афзуд: Эрон хоҳони нобудшавии Исроил аст ва бори дигар дар талош барои эҳёи барномаи ҳастаии худ аст. Эрон дар истифодаи силоҳҳои ҳастаӣ алайҳи мо тардид нахоҳад кард.
Ӯ, ки ба сабаби шикаст дар баробари Теҳрон дар ҳар ду таҷовузи пешина ба Эрон аз ҷониби шаҳракнишинони ишғолгар низ таҳти фишор қарор дорад, дар гуфтори оммафребона даъво кард: Бояд таҳдиди Эронро як бор барои ҳамеша аз байн бибарем!
Your Comment