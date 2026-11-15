Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба Ал-Масира, Яҳё Сареъ, сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман аз ҳадаф қарор гирифтани унсурҳои вобаста ба Саудӣ дар вилояти Лаҳҷ хабар дод.
Ӯ афзуд: Маркази ҷамъшавии нерӯҳо таҳти фармондеҳии Бадр ал-Ҳарбӣ дар минтақаи Хураз дар вилояти Лаҳҷ бо чанд мушакҳои баллистӣ ҳадаф қарор гирифт.
Сухангӯи нерӯҳои мусаллаҳи Яман баён кард: Дар ҷараёни ин ҳамлаҳои мушакӣ даҳҳо нафар аз унсурҳои душман кушта ва захмӣ шуданд ва бисёре аз таҷҳизоти низомии онҳо нобуд карда шуд.
Пештар, Ҳизом ал-Асад, узви барҷастаи дафтари сиёсии ҳаракати Ансоруллоҳи Яман таъкид карда буд: Нерӯҳои мусаллаҳи Яман ҳанӯз ба набарди воқеӣ ворид нашудаанд ва ташдиди ҳамаҷонибаи низоъ метавонад ба фурӯпошии режими Оли Сауд оварда расонад. Сохтори ҳукумати Арабистони Саудӣ шикананда аст ва ба чоҳҳои нафт такя мекунад. Амалиёти нерӯҳои мусаллаҳи Яман паёмадҳои густурда дорад, аммо онҳо ҳанӯз ба ташдиди густурдаи низоъ шурӯъ накардаанд. Тамоми фармондеҳон ва афсароне, ки таҷовузи низомӣ алайҳи Яманро идора мекунанд, тобеияти саудӣ доранд. Пирузии нерӯҳои мусаллаҳи Яман дар ду набард — соҳили ғарбӣ ва вилояти Таиз — фишори сангин ба Риёз ва ҳатто Вашингтон ворид кардааст. Мардуми Яман аз мавқеи мудофиавӣ ворид амал шудаанд ва оғозгари таҷовуз набудаанд. Раванди истеҳсоли таслиҳоти низомӣ дар Яман масири стратегӣ, дарозмуддат ва мустамир аст.
Your Comment