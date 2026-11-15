Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба Ройтерс, Энтонӣ Блинкен, вазири корҳои хориҷии собиқи Амрико дар изҳороти худ дар бораи Эрон эълом кард: Он гузинае, ки Трамп интихоб кард, яъне амали низомӣ, ба бовари ман хато буд; зеро тамоми ҳукуматҳои пешина низ ин гузинаро баррасӣ карда ва ба ин натиҷа расида буданд, ки чунин амал бояд воқеан охирин роҳи чора бошад.
Вазири корҳои хориҷии собиқи Амрико дар ин бора гуфт: Ҳатто агар ба чунин кор даст мезадед, шояд метавонистед Эронро барои муддате ба ақиб ронед, аммо дар воқеъ ин ақибгардӣ эҳтимолан танҳо дар ҳадди як-ду сол мебуд. Ба ҷои ин, барномаи [ҳастаии] онҳо дар аъмоми бештари замин пинҳон мешуд ва онҳо дубора бармегаштанд ва ҳатто фаъолиятҳои густурдатар анҷом медоданд.
Энтонӣ Блинкен сипас афзуд: Гарчанде ошкоро роҳи хуруҷ барои раисҷумҳур вуҷуд дошт ва ҳанӯз ҳам вуҷуд дорад, аммо мушкили ин роҳи хуруҷ дар он аст, ки талаб мекунад пазируфтани ин воқеият, ки ӯ муваффақ нашуд. Зеро ин роҳи хуруҷ ниёз ба навъе созиш бо Эрон дорад; ва ин ҳамон чизест, ки ӯ аз пазируфтани он мегурезад.
Блинкен гуфт: Ҳанӯз роҳе барои хуруҷ аз ин вазъият вуҷуд дорад. Ба гумони ман, расидан ба як тавофуқ ва як роҳи ҳалли дипломатӣ комилан имконпазир аст. Аммо дар чаҳорчӯби чунин роҳи ҳал, эҳтимол амалҳои Эрон дар барномаи ҳастаии худ тафовути чандон зиёд бо он чи дар тавофуқи бекоркардаи Трамп (Барҷом) вуҷуд дошт, надошта бошад ва албатта беҳтар аз он нахоҳад буд. Пазируфтани ин воқеият барои ӯ бисёр душвор аст.
Ӯ сипас афзуд: Дар бораи Тангаи Ҳурмуз, ки пеш аз оғози ин ҷанг мушкилсоз набуд, ҳоло бо мушкиле рӯбарӯ ҳастем, ки бояд ба он расидагӣ шавад. Ва ин тасмим тақрибан ба таври қатъӣ имтиёзе ба Эрон медиҳад. Ман аслан намехоҳам чунин чизе бигӯям, аммо шояд воқеият ҳамин бошад: навъе «хароҷот» ки албатта номашро хароҷот намегузоранд.
Вазири корҳои хориҷии собиқи Амрико афзуд: Вусъати Эрон 4 баробар Калифорния ва 3 баробар Ироқ аст. Ин кишвар 90 миллион нафар аҳолӣ дорад. Он навори соҳилӣ дар тӯли Тангаи Ҳурмуз поёне надорад. Силоҳҳое, ки Эрон ҳанӯз истеҳсол мекунад, дар аъмоми хоки ин кишвар мустақар ҳастанд ва партоби онҳо он қадар зиёд аст, ки наметавон ба осонӣ ҳамаи онҳоро нобуд кард. Барои анҷоми чунин кор, эҳтимолан ба навъе таҷовузи заминӣ ниёз хоҳад буд, ки ин худи фалокати тамом аст. Эрон дар воқеъ дар муқоиса бо замонӣ, ки ин моҷаро оғоз шуд, дар минтақа дар ҷойгоҳи қавитар қарор гирифтааст.
Your Comment