Ба гузориши хабаргузории АБНА, хабаргузории Ройтерс бо истинод ба манобеи огоҳ гузориш дод, ки Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, дар тӯли рӯзҳои гузашта ба мушовирони ارشد худ иблоғ кардааст, ки мумкин аст аз таҷовузи дубора ба Эрон худдорӣ кунад ба шарти он ки Амрико бо иқдомоти таҳрикомези нав аз ҷониби Теҳрон ё нерӯҳои мусаллаҳи Яман рӯбарӯ нашавад!
Ин дар ҳолест, ки Трамп ҳамеша аз замони оғози таҷовуз ба кишвари мо бо лофзаниҳо ва ёвагӯиҳои мухталиф даъво карда буд, ки тавассути ин таҷовуз қасди таслим кардани Эронро дорад. Манобеи расонаии мухталиф борҳо гузориш додаанд, ки раисҷумҳури Амрико пас аз шикаст дар таҳаққуқи ҳадафҳои худ дар Эрон ба дунболи хуруҷи обрӯмандона аз ботлоқи ҷанг аст.
Манобеи мазкур таъкид карданд, ки ин мавқеъгирии Трамп баромада аз силсилаи гузоришоти иттилоотӣ ва нишастҳои мухталиф бо мушовирони амнияти миллии Амрико дар сояи номуайянии тасмими Трамп дар хусуси тарзи поён додан ба ҷанг аст.
Онҳо афзуданд, ки Трамп дар тӯли ду ҳафтаи гузашта назари Муҳаммад бин Салмон, валиаҳди Арабистони Саудӣ ва Раҷаб Тайиб Эрдуғон, раисҷумҳури Туркияро дар хусуси адами таҷовузи дубора ба Эрон ҷӯё шудааст. Бин Салмон дар 31 октябр ва Эрдуғон дар тӯли се муколама аз 28 октябр бар зарурати поён додани ин ҷанг таъкид карданд. Гузоришоти иттилоотии Амрико нишон медиҳанд, ки таҷовузоти нав алайҳи Эрон ҳеҷ гоҳ боиси тағйири мавқеъҳои ин кишвар нахоҳад шуд.
Your Comment