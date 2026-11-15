Ба гузориши хабаргузории АБНА, рӯзномаи Волл Стрит Ҷурнал бо истинод ба масъулони Амрико гузориш дод, ки Эрон ҳанӯз захираҳои азими мушакӣ дар ихтиёр дорад. Дар идомаи ин гузориш омадааст, ки Эрон ба бозсозии захираҳои мушокии худ идома медиҳад. Баровардҳо дар бораи зардхонаи мушокии Эрон аз сатҳи эътимоди поин бархӯрдор аст. Сабаби ин амр мураккабиҳои муайян кардани шумораи дақиқи мушакҳои дар ихтиёри Эрон, аз ҷумла мушакҳои омода ба партоб ва мушакҳои дар анборҳо мавҷудбуда аст.
Дар ин гузориш таъкид шудааст, ки бозсозии захираҳои мушокии Эрон бо даъвои мақомоти ҳукумати Амрико аз ҷумла Трамп مبнӣ бар ин ки тавонмандии низомии Эрон нобуд шудааст, дар тазод аст.
Дирӯз низ рӯзномаи сионистии Маарив гузориш дод, ки Эрон худро барои давраи нави даргирӣ бо режими сионистӣ омода мекунад. Ин дар ҳолест, ки Амрико ва режими сионистӣ бо воқеияте рӯбарӯ ҳастанд, ки бо изҳороти як соли гузаштаи мақомоти онҳо дар бораи тавонмандиҳои низомии Эрон дар тазод аст.
Your Comment