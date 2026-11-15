Ба гузориши хабаргузории АБНА бо истинод ба хабаргузории Алҷазира, Кая Каллас, масъули сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо бо итихози мавқеи ғайрифаъолона дар баробари идомаи ҷиноятҳои ишғолгарони Қудс, имрӯз шанбе дар суханони худ эълом кард: Аз Исроил мехоҳем иҷозат диҳад кумакҳои башардӯстона ба навори Ғазза бирасанд.
Масъули сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо дар ин бора идома дод: Аз Исроил мехоҳем гузаргоҳҳои мунтаҳӣ ба Ғаззаро бозкушоӣ кунад. Сел ва борон дар навори Ғазза вазъи аз пеш ногувори ин минтақаро беш аз пеш ташдид кардааст.
Ин дар ҳолест, ки «Йенс Лаерке» сухангӯи Дафтари ҳамоҳангсозии умури башардӯстонаи Созмони Милали Муттаҳид «УКГВ» гуфт, ки боронҳои шадиди ахир дар навори Ғазза беш аз 200 ҳазор фаластиниро таҳти таъсир қарор дода ва ба ҷойҳои иқомати беш аз 40 ҳазор хонавода зарар расонидааст.
Ӯ ҳушдор дод, ки идомаи боронҳо метавонад буҳрони инсониро дар Ғазза ташдид карда ва ба селобҳои бештар ва олудагии манобеи оби нӯшокӣ оварда расонад. Ӯ охири ҳафтаи гузаштаро барои садҳо ҳазор нафар дар Ғазза «кобус» тавсиф кард ва гуфт, ки Созмони Милали Муттаҳид моҳҳо пеш дар бораи хатари селоб ба мақомоти режими сионистӣ ҳушдор дода ва хостори вуруди густурдатари хайма ва захираи ашёи кумакӣ шуда буд, аммо тавофуқе дар ин замина ҳосил нашуд.
Ба гуфтаи ӯ, маҳдудиятҳои режими сионистӣ фаластиниёнро дар минтақаҳои дар маърази селоб қарордошта гирифтор карда ва ҳатто имкони иваз кардани хаймаҳои харобшударо душвор сохтааст.
Бар асоси омори УКГВ, тақрибан 950 ҳазор фаластинӣ дар минтақаҳои иқомати муваққатӣ бо хатари миёна ё баланди селоб зиндагӣ мекунанд, ки беш аз 400 ҳазор нафар аз онҳо дар минтақаҳои пархатар ҳузур доранд. Ҳамчунин тақрибан 150 ҳазор хаймаи харидашуда аз ҷониби ташкилотҳои башардӯстона ҳанӯз иҷозати вуруд ба навори Ғаззаро нагирифтаанд.
Your Comment