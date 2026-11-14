Ба гузориши хабаргузории АБНА, «Ғуломҳусейн Дарзӣ», сафир ва намояндаи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид бегоҳи ҷумъа ба вақти маҳаллӣ (13 ноябри 2026 баробар бо 22 оби 1405) дар нишасти Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид зери дастури рӯзномаи "Вазъият дар Ховари Миёна" бо баён ин ки Эрон ҳеҷ гоҳ дарҳои дипломатиро набастааст, гуфт: Эрон дар ду соли гузашта борҳо бо ҳасан ният ба музокирот ворид шудааст. Бо ин ҳол, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ҳар дафъа таҷовуз ва таҳдидро ба ҷои дипломатия интихоб кардааст; равише, ки то ҳол идома дорад.
Дипломати аршади Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард: ин таҷрибаҳои такрорӣ боиси эҷоди беэътимодии амиқ шуда ва шубҳаҳои ҷиддиро дар бораи чашмандози аз сари нав оғоз шудани музокирот, бидуни вуҷуди кафолатҳои мӯътабар барои пешгирӣ аз такрори чунин амалҳои ғайриқонунӣ ба вуҷуд овардааст. Роҳи пеши равшан аст. Агар Вашингтон воқеан ба роҳҳалли дипломатӣ ӯҳдадор бошад, бояд фавран ва бе қайду шарт ба таҷовузи худ хотима диҳад, кафолатҳои мӯътабар дар бораи такрор нашудан пешниҳод кунад, ба ҳуқуқи соҳибихтиёрии Эрон эҳтиром гузорад, муҳосираи баҳрӣ ва ҳамаи амалҳои қаҳрии якҷониба ва ғайриқонунии дигарро лағв кунад ва ӯҳдадории воқеии худро ба дипломатия дар амал нишон диҳад.
Сафир ва кордори Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид дар айни ҳол таъкид кард: бигзор равшан ва возеҳ бигӯям: ҳар гуна таҷдиди ҷанги таҷовузкорона аз ҷониби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва режими Исроил бо посухи фаврӣ ва қатъӣ ва бидуни ҳеҷ гуна шубҳа рӯбарӯ хоҳад шуд; посухе, ки маншаи таҷовузро, дар ҳар куҷое, ки бошад, ҳадаф қарор хоҳад дод. Эрон ҳамчун гузашта, ҳаққи зотии худро барои мудофиаи машрӯъ мувофиқи ҳуқуқи байналмилалӣ амалӣ хоҳад кард.
Дарзӣ бо муроҷиат ба Шӯрои Амният таъкид кард: Эрон ба андешидани ҳамаи тадбирҳои зарурӣ ва муносиб барои мудофиа аз мардум, амният, манфиатҳои ҳаётӣ, соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзии худ, нигоҳдории боздорандаи мӯътабар ва устувор ва таъмини такрор нашудани ҳар гуна таҷовузи дигар идома хоҳад дод. Ин Шӯро бояд талаботи худро ба таҷовузгар равона кунад, на ба қурбонӣ. Шӯро бояд аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико талаб кунад, ки ба ҳамаи амалҳо ва таҳдидҳои ғайриқонунии худ хотима диҳад, ба ӯҳдадориҳои худ тибқи Ойинномаи Созмони Милали Муттаҳид вафодор бошад ва ҳуқуқи байналмилалиро ба таври комил риоя кунад.
Your Comment