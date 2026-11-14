Ба гузориши хабаргузории АБНА, матни иттилоияи Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ ба шарҳи зерин аст:
Мардуми қаҳрамон ва бузурги Эрони исломӣ, ҳамосаи таърихии муқовимати ҳаштмоҳаи шумо дар муқобили зулм ва истикбори ҷаҳонии миллатҳоро бедор кард ва ҷавонони кишварҳои сершуморро ба майдон овардааст.
Фарзандони бонангу номуси шумо дар майдони разм низ бо таваккул ба Худои таъоло ва дилгарм ба ин пуштибонии бепоёни мардумӣ ҳамчунон ифтихор меофаринанд.
Размандагони Ҳавофазои Сипоҳ соате пеш дар посух ба таҷовузи ҳавоии душман ба як дукони мухобиротӣ дар Сирик, радари огоҳии пешакӣи Амрико дар ҷазираи Баҳрайнро ҳадаф қарор дода ва нобуд карданд.
Ин як огоҳии ҷиддӣ ба душман барои хотима додан ба шайтонати ҳавоӣ ва қочоқи нафт дар Танги Ҳурмуз аст. Дар сурати такрори тахаддудот ва таҷовузҳо нерӯи ҳавофазои Сипоҳ барои муқобила бе марз дар омодагии комил қарор дорад.
Ширкатҳои тахаддудкунандае, ки фиреби душмани таҷовузгарро бихӯранд, бо ҷазоҳои ҷиддитар рӯбарӯ хоҳанд шуд.
Your Comment