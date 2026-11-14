Ба гузориши хабаргузории АБНА, идораи равобити умумӣи артиш эълом кард: чанд соат пеш, як фуруд«MQ1»-и душмани таҷовузгари амрикоӣ бо раҳгирӣ ва тирандозии муваффақи системаи нави подофандии Нерӯи баҳрии артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон ва таҳти шабакаи ягонаи қароргоҳи муштараки подофанди ҳавоии кишвар, дар минтақаи Куҳистон (соҳили Сирик) мавриди исобат қарор гирифта ва нобуд карда шуд.
Лаҳзае дар ҳифз ва дифоъ аз тамомияти арзӣ, марзҳои обӣ ва манфиатҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон даранг нахоҳем кард.
Your Comment