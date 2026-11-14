Ба гузориши хабаргузории АБНА, Амир Сарлашкар Ҳотамӣ, фармондеҳи кулли артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, ҳангоми боздид аз намоишгоҳи боқимондаҳои фурудҳо ва мушакҳои сақитшуда аз ҷониби Нерӯи подофанди ҳавоии артиш, ҳамзамон бо қадрдонӣ аз талошҳои шабонарӯзии размандагони ин нерӯ, изҳор кард: душман бо омодасозии абзорҳо ва имконоти сершумор, дарصади расидан ба ҳадафҳои худ дар кишвари азизамон буд, аммо бо ҳамдилӣ, талоши муттасил ва муҷоҳидати размандагони нерӯҳои мусаллаҳ, хусусан размандагони подофанди ҳавоӣ, дар таҳаққуқи ҳадафҳои худ ноком монд.
Ӯ бо ишора ба бахше аз дастовардҳои амалиётӣ, ки дар ин намоишгоҳ ба намоиш гузошта шудаанд, афзуд: анвои фурудҳои бузург, мушакҳо ва таҷҳизоти истифодашудаи душман, ки тавассути системаҳои подофанди ҳавоӣ мавриди исобат қарор гирифтаанд, дар ин макон ба намоиш гузошта шудаанд ва бахше аз муваффақиятҳои размандагони Нерӯи подофанди ҳавоиро ба тасвир мекашад.
Фармондеҳи кулли артиш бо ишора ба паёмҳои ин намоишгоҳ барои душманон ва миллати Эрон хотирнишон кард: ин намоишгоҳ аз як сӯ нишон медиҳад, ки ин сарзамин сарбозон ва размандагони омода, ҳушёр ва фидокор дорад, ки дар ҳар шароите аз кишвар дифоъ мекунанд ва имрӯз мусарримтар ва омодатар аз гузашта дар масири дифоъ аз Эрони исломӣ қарор доранд; аз сӯи дигар, ин воқеиятро барои мардум ва размандагони мо равшан мекунад, ки душман, бархилофи тасвире, ки бо ҷанги равонӣ ва шинохтӣ аз қудрат ва шикастнопазирии худ арза мекунад, осебпазир аст ва таҷҳизот ва имконоти низомии он дар майдони набард қобили ҳадаф қарор гирифтан аст.
Амир Сарлашкар Ҳотамӣ бо таъкид бар омодагии муттасили Нерӯи подофанди ҳавоӣ ва дигар размандагони нерӯҳои мусаллаҳ барои муқобила бо ҳар гуна таҳдиди эҳтимолӣ, баён кард: Нерӯи подофанди ҳавоӣ дар партави таҷрибаҳо ва дастовардҳои набардҳои гузашта, лаҳзае аз талош барои арتقои омодагиҳои худ ғофил нашуда ва тавонистааст омодагиҳои нав касб кунад; аз ин рӯ, агар душман бори дигар хато кунад ва таҷовузе алайҳи кишвари мо анҷом диҳад, бо осебҳои вазнинтар рӯбарӯ хоҳад шуд.
Your Comment