Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Манор, Ҳизбуллоҳи Лубнон дар баёнияе эълом кард: дар шароите, ки Амрикои истилогар ва Исроили ҷинояткор ба Фаластин, Эрон, Лубнон ва дигар кишварҳои минтақа таҷовуз мекунанд, амният ва суботро аз онҳо мегиранд ва мекӯшанд нақшаи исроилӣ барои минтақа тарҳ резӣ кунанд, бояд талошҳо барои муқобила бо ин таҷовуз, тақвияти ҳамбастагӣ ва ҳамкорӣ миёни кишварҳои минтақа ва ягонагии ҳар давлат бо мардумаш дар баробари хатарҳои пешрав мутамарказ шавад.
Дар идомаи баёнияи Ҳизбуллоҳ омадааст: дар чунин шароите, мо шоҳидем, ки ҳукумати Баҳрайн ҳатто эътирози мардум ё бахшҳое аз ҷомеаи худро ба сиёсатҳои вобастагӣ ва таслимпазирии худ барнаметобад; сиёсатҳое, ки дар дохил ва дар равобити хориҷӣ, бархилофи хостори мардум ва ба баҳои поймол шудани манфиатҳои онҳо пайгирӣ мешаванд.
Ҳизбуллоҳ таъкид кард: ин вазъият иқзо мекунад, ки мо ва миллатҳои уммат, инсофона ба ҳимоят аз мардуми Баҳрайн бархезем ва садои худро барои ошкор кардани мазлумияти онҳо баланд кунем; мардуме, ки ҳукумат эътирозҳои осоштомези онҳоро ба равишҳои гуногун саркӯб мекунад. Фарёди онҳо ифодагари мухолифат бо табдили Баҳрайн ба пойгоҳе барои таҷовуз дар хизмати Амрико ва режими сионистӣ ва арсае барои идомаи зулм аст.
Ин баёния меафзояд: бархурдҳои худсарона ва боздоштҳои сиёсӣ алайҳи уламо, нахубагон ва мардуми Баҳрайн, инчунин таблиғи иҷборӣ, салби тобеият ва содир кардани ҳукмҳои қатл ва зиндон барои садҳо тан аз уламо ва шаҳрвандон, ҷилваҳое аз истибдод аст, ки аз назари инсонӣ ва сиёсӣ мардӯд ва маҳкум аст. Ин иқдомот заминасози нигаронии доимӣ аст ва ҷуз манфиатҳои душманонро таъмин намекунад.
Ҳизбуллоҳ дар поён эълом кард: мардуми мо дар Лубнон, ки дар муқобили ишғолгарии Исроил муқовимат мекунанд, зулми сиёсӣ алайҳи мардуми бародари Баҳрайнро маҳкум карда ва хостори бознигарӣ дар равиши бархурд бо онҳо ҳастанд; ба ин умед, ки амният, субот ва вафоқи дохилии кафили ин ду, дар Баҳрайн барқарор шавад.
Your Comment