Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз рӯзномаи Аш-Шарқ ал-Авсат, Исроил Катс, вазири ҷанги ҳукумати пешбарандаи умури Исроил, иддио кард, ки Бенёмин Нетанёҳу барои тасмимгирӣ дар бораи анҷоми амалиёти нави низомӣ ба гирифтани иҷозат ва розигии мухолифон ниёз надорад.
Бар асоси гузориши Аш-Шарқ ал-Авсат, ин изҳороти Катс пас аз он баён шуд, ки «Гади Айзенкот» раиси ҳизби Яшар ва маъмури ташкили кобинаи нави Исроил аз Нетанёҳу хоста буд, ки дар ин замина худдорӣ кунад.
Катс дар ҳисоби корбарии худ дар шабакаи иҷтимоии «X» навишт: барои он ки артиш дар ҳар яке аз ҷабҳаҳое, ки ҳоло дар онҳо фаъолият мекунад, ҳамлаҳо анҷом диҳад, ба розигии мухолифон ё ҳеҷ ниҳоди ҳуқуқӣ ниёз надорем.
Ӯ инчунин иддио кард: мо дар бархурд бо Эрон низ қатъият, дурандешӣ ва оянданигарии худро нишон додем ва ин кор бо ҳамоҳангии комили артиши Исроил анҷом шуд. Ҳоло низ бо таваҷҷуҳ ба шароит, ҳамин равишро идома хоҳем дод.
Айзенкот ва Нетанёҳу рӯзи панҷшанбе нишасти ду соата баргузор карданд. Онҳо пас аз ин нишаст, дар баёнияи муштараки кӯтоҳе эълом карданд: Нетанёҳу ёвари низомии худ Айзенкотро дар ҷараёни чолишҳои амниятӣ ва дипломатие, ки Исроил ҳоло бо онҳо рӯбарӯ аст, қарор додааст. Бар асоси ин баёния, ду тараф тавофуқ карданд, ки машваратҳои худро идома диҳанд.
Айзенкот пештар аз Бенёмин Нетанёҳу хоста буд, ки худдорӣ нишон диҳад ва ҳушдор дода буд, ки истифодаи зӯр ва қудрати низомӣ бидуни вуҷуди «таҳдиди мустақим ва фаврӣ» метавонад «паёмадҳои вазнин барои демократияи Исроил ва эътимоди шаҳрвандон ба ниҳодҳои давлатӣ» ба дунбол дошта бошад.
Нетанёҳу дар ҷараёни маъракаи интихоботии худ борҳо таҳдид карда буд, ки ҷанг бо Эронро аз сар хоҳад гирифт; то ҷое ки тасвири як бомбаи ҳастаӣ дар ҳоли нобуд кардани Тел-Авивро нашр карда буд.
Эътилофи густарда таҳти риёсати Айзенкот, муташаккил аз ҳизбҳои чап то рост, инчунин эътилофи Нетанёҳу муташаккил аз ҳизбҳои рости ифротӣ ва мазҳабӣ, ҳеҷ яке натавонистанд дар интихоботи 27 октябр аксарияти курсӣҳои Кнесетро ба даст оваранд.
Your Comment