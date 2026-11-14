Ба гузориши хабаргузории АБНА, вазири умури хориҷаи Ироқ дар мусоҳиба бо хабаргузории Франс Пресс гуфт: наметавонем марзҳои моро бо Эрон бандад. Фишори Амрико барои бастани гузаргоҳҳои марзӣ ва эъмоли муҳосира алайҳи Эрон марбут ба як сиёсати умумӣ дар бораи таҳримҳост. Иҷрои ин хоста душвор аст ва ин як навъ таҳрим алайҳи мардуми Ироқ хоҳад буд. То ин лаҳза, онро иҷро накардаем. Аммо бо тарафи Амрико дар ҳоли музокира ҳастем. Чунки имконпазир нест.
Фуод Ҳусейн дар идомаи мусоҳиба бо Франс Пресс дар посух ба ин савол, ки оё Эрон ҳузури низомӣ дар Ироқ дорад? гуфт: не, фикр намекунам чунин бошад. Аз назари низомӣ, онҳо дар Ироқ ҳузур надоранд. Мақсадам ин аст, ки агар сухан аз воҳидҳои низомӣ, яъне воҳидҳои низомии Эрон дар Ироқ бошад, чунин ҳузуре вуҷуд надорад.
Вазири умури хориҷаи Ироқ инчунин гуфт: вазъияти на ҷанг ва на сулҳ наметавонад идома ёбад. Ё вазъ ба сӯи сулҳ пеш меравад ва ё ба сӯи ҷанг. Кишварҳои зиёде талош мекунанд, зеро ин ҷанг дигар танҳо ҷанг миёни Иёлоти Муттаҳида ва Исроил аз як сӯ, ва Эрон аз сӯи дигар нест. Дар воқеъ, ин ҷанг ба тамоми минтақа марбут аст ва Ироқ низ дар он гирифтор шудааст. Бинобар ин, вазифаи мост, ки миёнаравӣ кунем ё барои ором кардани вазъ талош намоем.
Your Comment