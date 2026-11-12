Ба гузориши хабарнигори Абна, Ҳуҷҷатулислом Ҳусейн Тоиб, роҳбари Созмони ҳамоҳангсозии мустазаъфин, дар маросими бузургдошти шаҳидони Ҳавофазои Сипоҳ, ки субҳи имрӯз (панҷшанбе) дар Маҷмааи фарҳангии Имом Ризо (а) баргузор шуд, бо ишора ба тағйири ҳисобҳои душман дар бораи тавонмандиҳои дифоии Ҷумҳурии Исломии Эрон изҳор кард: Душман пеш аз ҷанги 12-рӯза ва бахусус ҷанги 40-рӯза тасвир ва бароварди мушаххасе аз тавонмандиҳои Эрон дошт, аммо таҳаввулоти ин ду ҷанг, бахусус ҷанги 40-рӯза, ин тасвирро ба таври ҷиддӣ тағйир дод.
Тоиб бо ишора ба талоши баъзе кишварҳо барои миёнаравӣ ва тарғиби Эрон ба музокира пеш аз анҷоми интихоботи Амрико баён кард: Пеш аз анҷоми интихоботи Амрико, тавсияҳо ва дархостҳое аз ҷониби кишварҳои мухталиф пешниҳод мешуд, ки Эрон ба тафоҳум ворид шавад. Ҳатто дар ҷараёни ҷанги 40-рӯза низ талошҳое барои миёнаравӣ сурат гирифт.
Вай бо таъкид бар аҳамияти таҳаввулоти ҷанги 40-рӯза дар муодилаҳои сиёсии минтақа ва ҷаҳон тасреҳ кард: Ин ҷанг дар таъйини сарнавишти интихоботи Исроил ва Амрико низ таъсиргузор буд; зеро тарафи муқобил барои таҳаққуқи ҳадафҳои стратегии худ дар минтақа ҳисоби махсусеро ба натиҷаи ин рӯёрӯӣ боз карда буд.
Ҳуҷҷатулислом Ҳусейн Тоиб, роҳбари Созмони ҳамоҳангсозии мустазаъфин, дар идомаи суханони худ дар маросими бузургдошти шаҳидони Ҳавофазои Сипоҳ, бо ишора ба паёмадҳои сиёсӣ ва иҷтимоии ҷанги 40-рӯза дар сарзаминҳои ишғолӣ изҳор кард: Яке аз нишонаҳои тағйири муодилаҳо дар дохили режими сионистӣ таҳаввулоти сиёсӣ ва заиф шудани мавқеи Нетаняҳу аст.
Вай бо ишора ба таркиби парлумони режими сионистӣ ва тағйири мувозинаи орои мухолифони Нетаняҳу афзуд: Дар шароите, ки нахуствазири ин режим барои ташкили ҳукумат ба ҳадди ақал 61 раъй аз маҷмӯи 120 курсии парлумон ниёз дорад, мувозинаи сиёсӣ ба зиёни Нетаняҳу тағйир ёфта ва мухолифони ӯ ба 67 раъй даст ёфтаанд. Ин таҳаввулотро метавон нишонае аз оғози тағйироти сиёсӣ дар сарзаминҳои ишғолӣ донист.
Тоиб бо ишора ба паёмадҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷанг барои режими сионистӣ гуфт: Мавзӯи муҳоҷирати баръакс, хуруҷи сармоя аз сарзаминҳои ишғолӣ ва осеб дидани вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии ин режим аз ҷумлаи нишонаҳои шароити нав аст. Саноати гардишгарӣ низ, ки яке аз манобеи даромади режими сионистӣ ҳисобида мешавад, таҳти таъсири вазъи амниятӣ ва паёмадҳои ҷанг қарор гирифтааст.
Your Comment