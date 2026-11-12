Ба гузориши хабаргузории Абна, Амир Киюмарс Ҳайдарӣ, муовини раиси Ситоди кулли Қувваҳои мусаллаҳ, дар гуфтугӯи вижаи хабарӣ дар ташреҳи мафҳуми «бидуни маҳдудияти ҷуғрофӣ» дар бонки ҳадафҳои Қувваҳои мусаллаҳ изҳор кард: Мо дар адабиёти низомии худ ин мавзӯъро таҳти унвони «ҳадафи машрӯъ» таъриф мекунем.
Вай дар тавзеҳи ин мафҳум гуфт: Ҳадафи машрӯъ ба ин маъност, ки агар ҳавопаймое аз ҳар кишвар, хоҳ кишварҳои минтақаи Халиҷи Форс ва хоҳ дигар кишварҳои ҷаҳон, ба сӯи осмони кишвари мо парвоз кунад ва нуқтае аз хоки Иронро бомбаборон кунад, Қувваҳои мусаллаҳи мо ин иҷозатро доранд, ки ҳадафи монандро дар ҳамон кишваре, ки ҳавопаймои муҳоҷим аз он бархестааст, мавриди зарба қарор диҳанд.
Амир Ҳайдарӣ бо ишора ба он чи фармони сарихи Фармондеҳи кулли қувваҳо хонд, таъкид кард, ки ин равиш дар таърифи ҳадафҳои машрӯи Қувваҳои мусаллаҳ мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифтааст.
Вай бо ишора ба омодагии Қувваҳои мусаллаҳ барои рӯёрӯӣ бо ҷанги эҳтимолии оянда изҳор кард: Бонки ҳадафҳои Қувваҳои мусаллаҳ барои ҷанги эҳтимолии оянда танзим ва омода шудааст ва дар интизори имзои Фармондеҳи кулли Қувваҳои мусаллаҳ ва иблоғ ба фармондеҳони артиш ва Сипоҳ аст.
Муовини раиси Ситоди кулли Қувваҳои мусаллаҳ бо баённ он ки дар тадвини бонки ҳадафҳо маҳдудияти ҷуғрофӣ ба назар гирифта нашудааст, афзуд: Ҳадафҳои пешбинишуда танҳо ба маҳдудаи ҷуғрофии саҳнаи ҷанги қаблӣ маҳдуд нест ва минтақаҳое фаротар аз он, аз ҷумла нуқтаҳое, ки эҳтимоли истифодаи Амрико ё Исроил аз онҳо вуҷуд дорад, дар ин бонки ҳадафҳо ба назар гирифта шудаанд.
Амир Ҳайдарӣ тасреҳ кард: Ба муҳаррири паёми Фармондеҳи кулли қувваҳо, ин иқдомот анҷом дода шудааст ва ҳоло бонки ҳадафҳо омода аст ва Қувваҳои мусаллаҳ низ дар омодагии комил ба сар мебаранд.
Амир Ҳайдарӣ бо таъкид бар он ки посухи Ирон дар ҷанги эҳтимолии оянда посухи кӯбанда ва харобиовар хоҳад буд, гуфт: Посухи мо ба душман маҳдуд ба чаҳорчӯби ҷуғрофии саҳнаи ҷанги қаблӣ нахоҳад буд ва минтақаҳои дигарро низ дар бар хоҳад гирифт.
Your Comment