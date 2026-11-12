Ба гузориши хабаргузории Абна, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ дар вокуниш ба такрори иттиҳоми беасоси терроризм алайҳи Ирон, ҳамзамон бо нашри хабари пинҳон шудани вазири хазинаи Амрико, дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Амрико дар таҷовузи муштарак бо режими сионистӣ алайҳи Ирон, на танҳо ҷиноятҳои ҷангии зиштро муртакиб шуд, балки бо террори бўздонаи мақомот ва донишмандони иронӣ терроризми давлатиро дар сатҳи бесобиқа муртакиб гардид.
Вай идома дод: Ҳоло ҳамин Амрико корзори густардаи расонаиро бо унвони ҷолии «терроризми иронӣ» ба роҳ андохтааст, то худро қурбонӣ нишон диҳад!
Бақоӣ қайд кард: Амрико дар ин хаёли ботил аст, ки бо ин мазлумнамоӣ ҷаҳониён собиқаи тӯлонии таҷовуз ва терроризми онро фаромӯш мекунанд ва иддаоҳои беасоси онро дар бораи як туҳмати террористии хаёлӣ бовар мекунанд! Аммо ҷанҷоли расонаӣ наметавонад таърихро аз нав нависад ё ҷинояткоронро сафед кунад ё ҳувияти омилон ва омирони таҷовузи низомӣ, терроризм ва ҷиноятҳои ҷангӣро пинҳон кунад.
Your Comment