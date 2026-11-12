Ба гузориши хабаргузории Абна, генерал-майор Муҳсин Ризоӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ, дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Агар Амрико ҷанги дигаре алайҳи Ирон ба роҳ андозад, ҳамаи пойгоҳҳои низомии даргир дар ин таҷовуз аз Осиёи Ғарбӣ то Аврупо ҳадафи машрӯи ҳамлаҳои маргбори Ирон хоҳанд буд.
Вай идома дод: Ҳеҷ масофаи бехатар ва паноҳгоҳи бехатар барои таҷовузкорон вуҷуд надошта хоҳад буд ва ҳеҷ гуна масунияте барои пойгоҳҳои таҷовузкор боқӣ нахоҳад монд.
Your Comment