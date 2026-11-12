Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз хабаргузории Шаҳоб, «Ҳозим Қосим» сухангӯи ҷунбиши Ҳамос эълом кард: Ҳамлаи ҳавоии режими сионистӣ ба бемористони Носир дар шаҳри Хон-Юнис дар ҷануби навори Ғазза ва куштори беморон ва аъзои кадри тиббӣ, ҷинояти ҷангии пурра ва амали террористии бесобиқа аст.
Сухангӯи Ҳамос таъкид кард: Идомаи ҷиноятҳои режими сионистӣ ва гузаштани он аз ҳамаи хатҳои сурх ва нақзи ҳамаи усул ва меъёрҳои инсонӣ тавассути ҳадаф қарор додани бемористонҳо, натиҷаи табиии кӯтоҳӣ ва беэътиноии ҷомеаи байналмилалӣ дар муҳокима ва масъул донистани саронаи ин режим аст.
Ҳозим Қосим шӯрои ба ном сулҳ дар навори Ғазза ва «Николай Младенов» раиси ин шӯроро низ ба далели сукут дар баробари ҷиноятҳои режими сионистӣ ва нотавонии комили он дар водор кардани Тел-Авив ба таваққуфи ин иқдомот, масъули ин ҳамлаҳо донист.
Вай ҳамчунин аз кишварҳои арабӣ ва исломӣ иштироккунанда дар шӯрои сулҳ хоҳиш кард, ки мавқеи ҷиддӣ ва қатъӣ иттихоз кунанд, то режими сионистӣ натавонад аз иштироки ин кишварҳо дар шӯро ҳамчун пӯшише барои идомаи ҷиноятҳои худ истифода кунад.
Сухангӯи ҷунбиши Ҳамос қайд кард: Режими сионистӣ ба талошҳои миёнаравон, кишварҳои кафил ва давлати Амрико ҳеҷ таваҷҷуҳе надорад ва бе нигаронӣ аз ҳар гуна бозхост ва посухгӯӣ ба иқдомоти худ идома медиҳад.
Дар ҳамлаи ҳавоии субҳи имрӯз панҷшанбеи режими сионистӣ ба бемористони Носири Хон-Юнис дар ҷануби навори Ғазза шаш фаластинӣ шаҳид ва дасти кам 52 нафар маҷрӯҳ шуданд.
Your Comment