Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз New York Times, талошҳои дипломатии Амрико барои бовар кардани Туркия, Ироқ ва Покистон барои бастани марзҳои заминӣ бо Ирон ноком мондааст.
Бар асоси ин гузориш, мақомоти ин кишварҳо ба Вашингтон эълом кардаанд, ки маҳдуд кардани гузаргоҳҳои марзӣ бо Ирон ба иқтисоди онҳо зарар мерасонад; зеро ҷамоаҳои марзӣ ба тиҷорат ва рафтуомад миёни ду тарафи марз вобастаанд.
Ин кишварҳо ҳамчунин ҳушдор додаанд, ки бастани гузаргоҳҳои марзӣ метавонад ба ба вуҷуд омадани нооромӣ ва эътирозҳо дар минтақаҳои марзӣ оварда расонад.
Дар ҳамин робита «Умар ал-Воилӣ» раиси Созмони гузаргоҳҳои марзии Ироқ эълом кард, ки гузаргоҳи марзии аш-Шиб бо Ирон пас аз анҷоми иқдомоти техникӣ аз 10 ноябр боз шудааст.
Вай ҳамчунин аз баста шудани муваққатии гузаргоҳи Мандалӣ аз 13 ноябр ба манзури анҷоми амалиёти таъмир ва нигоҳдорӣ хабар дод.
Пештар низ «Фуод Ҳусейн» вазири корҳои хориҷии Ироқ гуфта буд, ки Вазорати хазинаи Амрико аз Бағдод хостааст ҳамаи гузаргоҳҳои марзӣ бо Ирон ба ҷуз ду гузаргоҳро маҳдуд кунад; бо ин ҳол, вай иҷрои чунин дархост ро душвор тавсиф карда буд.
Your Comment