Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Алҷазира, Доналд Трамп, раисҷумҳури Амрико, дар маросими бузургдошти ёди собиқадорон аз ҷанг алайҳи Ирон дифоъ кард ва Иронро оғозкунандаи ин ҷанг донист.
Бар асоси ин гузориш, дар ин маросим вазири ҷанги Амрико ба далели риоя накардани эҳтироми лозим дар наздикии оромгоҳи сарбози номаълум аз ҷониби гвардияи артиш мавриди сарзаниш қарор гирифт.
Трамп дар суханонаш дар қабристони миллии Арлингтон наздики Вашингтон даъво кард: «Шуҷоат ва маҳорати низомиёни барҷастаи амрикоии мо дар ҳамаи меъёрҳо истисноӣ буд.»
Вай дар идомаи даъвоҳояш гуфт: «Вақте ин ҷанг ба поён расад — ки ба зудӣ хоҳад буд — ҷаҳон ба ҷои бехатар ва беҳтар, оромтар ва дур аз хатарҳое, ки мо маҷбур ба таҳаммулашон шудем, табдил хоҳад ёфт.»
Трамп дар изҳороти худ бо даъвои он ки Вашингтон алайҳи Ирон ҷангеро оғоз накардааст ва ин Теҳрон аст, ки аз соли 1979 дар ҳоли ҷанг бо Амрикост, даъво кард: Қувваҳои амрикоӣ дар талош ҳастанд, ки аз дастрасии Ирон ба тавони сохти силоҳи ҳастаӣ пешгирӣ кунанд.
Тибқи гузоришҳои мавҷуда ва бар асоси омори Пентагон, таҷовузи Амрико ва режими сионистӣ алайҳи Ирон дар 28 феврал ба кушта шудани 23 низомии амрикоӣ ва маҷрӯҳ шудани садҳо нафар анҷомид.
Your Comment