Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз сомонаи итолиёии «Il Fatto Quotidiano», Анджело Бонелли, вакили ҳизби мухолифи ҳукумат «Иттиҳоди сабзҳо ва чап» дар парлумони Итолиё, дар ҷараёни ҷаласаи пурсиш ва посух бо Антонио Таҷонӣ, вазири корҳои хориҷии ин кишвар, дар бораи вазъи фалокатбори тандурустӣ дар Ғазза ва иқдомоти ҳукумати Итолиё дар ин замина пурсишҳое кард.
Вай ҳамчунин бо ишора ба ҳузури «Эйтан Зеэв», ҷонишиннишини сионистӣ дар Итолиё, мулоқоти ӯро бо Маттео Салвинӣ, муовини нахуствазири Итолиё мавриди пурсиш қарор дод.
Бар асоси ин гузориш, Лаура Болдринӣ, раиси пешини Маҷлиси вакилони Итолиё, аз ҷумлаи вакилони мухолиф буд, ки ҳукумати ин кишварро ба далели маҳкум накардани зӯроварӣҳои ҷонишиннишинони сионистӣ дар Каронаи Ғарбӣ ба шиддат мавриди танқид қарор дод.
Болдринӣ хитоб ба Таҷонӣ гуфт: Чӣ гуна метавон ин рафтори ғайриинсонӣ ва таҳқиромезиро нисбат ба халқи Фаластин таҳаммул кард ва ҳатто як ангуштро ҳам ҷунбонд?
Вай ҳамчунин бо баёни он ки «ҳайати сулҳ» ки Итолиё бахше аз он аст, то ҳол чӣ кори муфиде анҷом додааст, қайд кард: Гузаргоҳҳои навори Ғазза бояд боз кушода шаванд ва кӯмакҳои башардӯстона бояд фавран ба ин минтақа ворид шаванд.
Your Comment