Ба гузориши хабарии Абно, Сайид Аббос Арақчӣ, Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар номае ба «Антониу Гутерриш» Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, хонум «Санита Павлута-Деландес» Раиси Шӯрои амният ва «Рафаэл Гроссӣ» Директори генералии Агентии байналмилалии энергияи атомӣ дар бораи «эъломияи нафратангез ва таассуфовари Вазорати корҳои хориҷии Амрико барои мукофот то 20 миллион доллари Амрико дар ивази пешниҳоди иттилоот дар бораи барномаи ҳастаии сулҳомези Эрон» навишт: «Ҷумҳурии Исломии Эрон аз Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, Шӯрои амният ва Директори генералии Агентии байналмилалии энергияи атомӣ дархост мекунад, ки ин эъломияи нафратангезро ба таври возеҳ ва бе ягон ибҳом маҳкум кунанд.»
Арақчӣ таъкид кард: «Инчунин аз Дабири кулл ва Шӯрои амният дархост мешавад: фавран таваҷҷуҳи ҷомеаи байналмилалиро ба оқибатҳои ҷиддии эъломияи Амрико барои ҳифзи сулҳ ва амнияти байналмилалӣ ҷалб намоянд ва дар доираи масъулиятҳои худ мувофиқи Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид, ба таҳдидҳое, ки тадбирҳои Амрико ба бехатарӣ ва амнияти иншооти ҳастаӣ, таҷҳизот ва кормандони марбут ба онҳо мерасонанд, расидагӣ карда, Амрикоро дар қиболи амалҳои ғайриқонунии доимии худ масъул гардонанд.»
Матни пурраи номаи Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон ба Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид, Раиси Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид ва Директори генералии Агентии байналмилалии энергияи атомӣ дар бораи эъломияи нафратангез ва таассуфовари Вазорати корҳои хориҷии Амрико барои мукофот то 20 миллион доллари Амрико дар ивази пешниҳоди иттилоот дар бораи барномаи ҳастаии сулҳомези Эрон, 10 ноябри 2026 (19 Абан 1405) чунин аст:
Your Comment