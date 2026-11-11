Ба гузориши хабарии Абно, Вазорати корҳои хориҷӣ дар бораи эълони нерӯи баҳрӣ ва нерӯи ҳавоии Аргентина ҳамчун созмонҳои террористӣ баённяе нашр кард.
Матни баёння чунин аст:
Аз он ҷо ки ҳукумати Аргентина бар хилофи принсипҳои бунёдии ҳуқуқи байналмилалӣ, дар амали душманона Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ, ки яке аз рукнҳои нерӯҳои мусаллаҳи расмии Ҷумҳурии Исломии Эрон аст, ҳамчун ниҳоди террористӣ муаррифӣ кардааст, ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Эрон бар асоси принсипи амали мутақобила ва бо истинад ба қонуни «Иқдоми мутақобила дар баробари эълони Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ ҳамчун созмони террористӣ аз ҷониби Амрико», ки соли 1398 (2019) тасвиб шудааст ва тасреҳ мекунад: «Ҳамаи кишварҳое, ки ба ҳар тарз аз тасмими Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар бораи эълони Сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ ҳамчун созмони террористӣ пайравӣ ё ҳимоят кунанд, мавриди амали мутақобила қарор мегиранд», нерӯи баҳрии Аргентина ва нерӯи ҳавоии Аргентинаро мавриди қонуни мазкур ва муқаррароти он медонад ва онҳоро ҳамчун созмонҳои террористӣ эълон мекунад.
Равшан аст, ки масъулияти ҳамаи оқибатҳои аз ин баромада бар уҳдаи ҳукумати Аргентина хоҳад буд.
Your Comment