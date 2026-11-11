Ба гузориши хабарии Абно, Масъуд Пезешкиан субҳи чоршанбеи 20-уми моҳи Абан соли 1405 (11 ноябри 2026), пеш аз рафтан ба Туркия барои иштирок дар нишасти Созмони Милали Муттаҳид оид ба тағйироти иқлим (КС-31), ин нишастро фурсати муҳим барои гуфтугӯ дар бораи вазъи иқлим ва масъалаҳои минтақавӣ ва инчунин машварат бо сарони кишварҳои гуногун донист.
Раисҷумҳур бо ишора ба иштироки худ дар ин нишаст ба даъвати расмии раисҷумҳури Туркия изҳор кард: ин сию якумин нишаст оид ба масъалаҳои иқлим ва муҳити зист аст, ки 196 кишвари ҷаҳон дар он иштирок хоҳанд кард ва аз ин миён, 71 кишвар бо ҳузури раисҷумҳурон ё нахуствазирони худ дар он иштирок мекунанд.
Доктор Пезешкиан афзуд: иштирок дар ин нишаст фурсати муносиб аст, то дар бораи вазъи иқлим ва минтақае, ки дар он қарор дорем, ва масъалаҳои мавҷуда гуфтугӯ кунем, дар бораи осори харобибахши ҷанг ва таҷовузҳо суҳбат кунем ва мавқеъҳои худро дар бораи амалҳое, ки Амрико ва Исроил дар харобии муҳити зисти Эрон ва минтақа анҷом додаанд, баён кунем.
Раисҷумҳур бо баённ кардани он ки ин нишаст фурсати хеле хуб барои дидор бо сарони кишварҳои гуногун аст, гуфт: то ҳол мулоқот бо сарон ва мақомоти беш аз 10 кишвар, аз ҷумла раисҷумҳури муҳтарами кишвари Туркия пешбинӣ шудааст, ки қарор аст бо онҳо гуфтугӯ кунем.
Доктор Пезешкиан дар бораи муносибатҳои Эрон ва Туркия низ гуфт: муносибатҳои мо бо кишвари Туркия дар сатҳи хеле хуб аст ва мо дар масъалаҳои минтақавӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ нуқтаҳои муштараки зиёд дорем ва табиатан ин нуқтаҳои муштарак метавонанд дар таҳкими муносибатҳои мо ва амнияти минтақа хеле таъсирбахш бошанд.
Раисҷумҳур бо ишора ба дидорҳо бо сарони дигар кишварҳо дар ҳошияи ин нишаст таъкид кард: дар ин дидорҳо дар бораи мавқеъҳои баҳаққи Ҷумҳурии Исломӣ ва ҷиноятҳое, ки Амрико ва Исроил дар минтақа анҷом додаанд, ва натиҷаи амалҳои зишти худро, ки дар интихоботи худишон дар кишварҳои худашон ва аз ҷониби мардуми худашон дидаанд, гуфтугӯ хоҳад шуд.
Доктор Пезешкиан қайд кард: на танҳо дар худи Амрико ва Исроил, балки дар Аврупо низ натиҷаи интихоботе, ки сурат гирифт, ҳамагӣ бар хилофи назари ҷангталабон, таҷовузгарон ва одамонест, ки бардурӯғ аз демократия ва ҳуқуқи башар сухан мегӯянд, вале бар зидди тамоми шиорҳояшон амал мекунанд.
Раисҷумҳур дар анҷом умедворӣ изҳор кард, ки метавонем паёмрасони хуб аз ҷониби мардуми азиз ва кишвари мо бошем ва натиҷаҳои хуб ба даст оварем.
Your Comment