Ба гузориши хабарии Абно, Сайид Аббос Арақчӣ, Вазири корҳои хориҷии кишвари мо, бо нашри пост дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар посух ба даъвои хандаовари ҳукумати Фаронса дар бораи ҳамлаи киберӣ ба яхдонҳо дар ин кишвар навишт: Ҳукумати Фаронса, ки аз идораи яхдонҳо ҳам нотавон аст, чаҳ расад ба расидагӣ ба эътирозҳои мардуми худ, барои пӯшонидани нотавониҳои худ, масъулиятро ба гардани дигарон меандозад.
Ӯ афзуд: Бале, Эрон пурқувват аст; аммо бар хилофи Фаронса, мо қувватамонро тавассути ҳимоят аз кушторҳо дар Ғазза ё бомбаборон кардани мактабҳо ва беморхонаҳо ба кор намебарем.
Your Comment