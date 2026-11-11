Ба гузориши хабарии Абно бо истинад ба Алмаёдин, шабакаи 12-и телевизиони режими сионистӣ эълон кард, ки ихтилофот байни Бенёмин Нетанёҳу, нахуствазири ин режим, ва Эял Замир, раиси ситоди кулли артиши ишғолӣ, дар бораи имконоте, ки Тел-Авив нисбат ба Эрон дар пеш дорад, бори дигар шадид шудааст.
Тибқи гузориши ин расонаи сионистӣ, Эял Замир бар ин ақида аст, ки амалиёте, ки Нетанёҳу хостори анҷоми он алайҳи Эрон аст, эҳтиёти заруриро надорад.
Фармондеҳии артиши Исроил бо тадбирҳое, ки Нетанёҳу дар пайи он аст, мухолифат мекунад, зеро бими он дорад, ки ин тадбирҳо ба аз сари нав оғоз шудани рӯёрӯӣ бо Теҳрон дар марҳилаи сиёсӣ ва ҳассос оварда расонад, ки дар он Амрико тамоюле ба ворид шудан ба як даргирии низомии нав нишон намедиҳад.
Рӯзномаи Ню-Йорк Таймс низ ба наздикӣ бо истинад ба масъулони сионистӣ гузориш дод, ки ихтилофоти Бенёмин Нетанёҳу бо Эял Замир дар бораи таҷовуз ба Эрон пеш аз интихоботи порлумонӣ воқеӣ будааст.
Тибқи гузориши Ню-Йорк Таймс, Замир бо иҷрои таҷовузи мадди назари Нетанёҳу пеш аз интихоботи Кнесет мухолифат карда ва дар бораи фишорҳо аз ҷониби Нетанёҳу барои даст задан ба иқдоме алайҳи Эрон ба таври мустақил изҳори нигаронӣ карда буд. Замир бар ин ақида буд, ки чунин иқдом хатост ва метавонад боиси ҳамлаи Эрон ба арозии ишғолӣ шавад.
Your Comment