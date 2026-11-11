Ба гузориши хабарии Абно бо истинад ба Алмаёдин, манбаъҳои огоҳ гуфтанд, ки тарҳе барои табдили тафоҳуми маъруф ба «Созишномаи чаҳорчӯба» байни Лубнон ва Исроил ба қатънома дар Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид вуҷуд дорад.
Манбаъҳои огоҳи вобаста ба Алмаёдин афзуданд: баъзе ҷонибҳои сиёсии бонуфуз дар Лубнон қасд доранд барои табдили «Созишномаи чаҳорчӯба» ба қатъномае, ки аз ҷониби Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид содир мешавад, кӯшиш кунанд. Дар сурати тасвиби ин тарҳ ва табдили он ба қатъномаи байналмилалӣ, Лубнон вазифадор хоҳад шуд, ки ҳамоҳангии мустақим байни артиши Лубнон ва артиши режими ишғолӣ барқарор кунад.
Ба гуфтаи манбаъҳои мазкур, Фаронса дар чаҳорчӯби омодагӣ барои иҷрои нақши эҳтимолии нерӯҳои фаронсавӣ дар Лубнон пас аз анҷоми миссияи ЮНИФИЛ, дар пешбурди ин кӯшиш нақш дорад.
Алмаёдин бо истинад ба ин манбаъҳо таъкид кард: кӯшиш барои табдили созишномаи чаҳорчӯба ба қатъномаи байналмилалӣ бо монеъҳо дар сатҳи байналмилалӣ рӯ ба рӯ хоҳад шуд, ки муҳимтарини онҳо эҳтимоли истифодаи ҳуқуқи вето аз ҷониби Русия ва Чин аст. Сохтори мавриди баҳс бар лағви қатъномаҳои 1701 ва 1559 ва иваз кардани онҳо бо созишномаи чаҳорчӯба, пас аз табдили ин созишнома ба қатъномаи нав аз ҷониби Шӯрои амният, асос ёфтааст.
Ин манбаъҳо тасреҳ карданд: вазифадор кардани Лубнон ба ҳамоҳангии мустақим байни артиши ин кишвар ва артиши режими ишғолӣ метавонад заминаи низоъҳо ва кашмакашҳои густурдаи дохилӣ шавад ва маҳофили сиёсии бонуфуз дар дохили Лубнон аз ин тарҳ барои пешбурди он ҳамчун воқеияти сиёсии ивазкунандаи Созишномаи Исломобод истифода кардаанд.
Манбаъҳои Алмаёдин инчунин гуфтанд: баъзе маҳофили лубнонӣ бо ҳамкории шуморе аз ҳизбҳои лубнонӣ ва лоббиҳои онҳо дар хориҷ аз кишвар, дар талош ҳастанд, ки ин қатъномаро ҳамчун масири сиёсии нав тасбит кунанд.
Your Comment