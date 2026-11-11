Ба гузориши хабарии Абно бо истинад ба Алҷазира, «Гади Айзенкот», рақиби асосии Бенёмин Нетанёҳу дар интихоботи Кнесети режими сионистӣ, гуфт: Нетанёҳу салоҳияти мондан дар вазифаи худро надорад ва мо бояд барои ташкили ҳукумати изтирорӣ иқдом кунем.
Тибқи ин гузориш, Айзенкот афзуд: идомаи ҳузури Нетанёҳу дар қудрат амнияти Исроилро ба хатар меандозад.
Рӯзномаи ибронии Исроил Ҳайом низ гузориш дод: Гади Айзенкот пас аз суханронии Нетанёҳу дар ҷаласаи ифтитоҳии Кнесет ба тими худ дастур дод, ки ҷаласаи музокирот бо ҳизби Ликудро, ки қарор буд фардо баргузор шавад, лағв кунад.
Шабакаи 14-и телевизиони режими сионистӣ низ эълон кард, ки Бенёмин Нетанёҳу, нахуствазири ин режим, имкони созишнома барои гардиши раёсати ҳукумат бо «Гади Айзенкот», раиси ҳизби Яшар ва рақиби асосии худ дар интихоботи Кнесетро баррасӣ мекунад.
Тибқи гузориши ин расонаи сионистӣ, тамосҳо ва машваратҳо бо ҳадафи ташкили он чи «ҳукумати ваҳдат» номида мешавад, идома доранд ва музокирот бо наздикони Айзенкот ва аъзои тими музокироти ӯ идома дорад.
Ба назар мерасад, ки Нетанёҳу пешниҳоди гардиши нахуствазириро бо Айзенкот, бо таваҷҷуҳ ба чиниши феълии Кнесет, воқеъбинонатарин имкон медонад, ки бештарин қобилияти иҷроишро дорад.
Your Comment