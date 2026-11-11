Ба гузориши хабарии Абно бо истинад ба шабакаи NBC News, Маҷлиси намояндагони Амрико бо 211 раъйи мувофиқ дар муқобили 204 раъйи мухолиф, қатъномаи импичменти Пит Ҳегсет, вазири ҷанги Амрикоро барои баррасӣ ба кумита ирсол кард; иқдоме, ки амалан ба таваққуфи ин талош оварда расонд.
Дар ин раъйгирӣ, Томас Мэсси, намояндаи ҷумҳурихоҳи иёлати Кентукки, танҳо узви ҷумҳурихоҳе буд, ки бар хилофи мавқеи ҳизби худ раъй дод.
Мэсси, ки аз мунтақидони деринаи ҳукумати Доналд Трамп аст, рӯзи душанбе қатъномаи 34-саҳифавӣ ва дорои имтиёзи махсусро пешниҳод кард, ки ҳашт бандҳои айбномаро барои импичменти вазири ҷанг дар бар мегирифт.
Тибқи тартиботи Маҷлиси намояндагон, қатъномаҳои дорои имтиёзи махсус бояд дар ду рӯзи кории қонунгузорӣ ҳал карда шаванд; ин маънои он аст, ки Маҷлис бояд дар бораи онҳо иқдом кунад, онҳоро бойгонӣ кунад ё ба кумита ирсол кунад.
Ин намояндаи ҷумҳурихоҳ дар моҳи сентябр низ ҳашт бандҳои айбномаро алайҳи Ҳегсет пешниҳод карда буд.
Ӯ гуфта буд, ки вазири ҷанги Амрико даст ба нақзи ҳуқуқи башар зада, ҷанг алайҳи Эронро бе гирифтани иҷозати Конгресс оғоз карда ва дигар қонуншиканиҳоро анҷом додааст.
Дар он замон, раъйгирӣ дар бораи ин қатънома пас аз он таваққуф ёфт, ки Майк Ҷонсон, раиси Маҷлиси намояндагон, дар остонаи интихоботи миёнамуҳлат ҷаласаҳои Маҷлисро пеш аз мӯҳлат анҷом дод.
Инчунин Ҳаким Ҷеффрис, раҳбари ақаллияти демократ дар Маҷлиси намояндагон, ки интизор меравад дар моҳи январ ба раёсати ин Маҷлис интихоб шавад, қаблан гуфта буд, ки демократҳо пас аз ба даст гирифтани назорати Конгресс дар соли оянда Ҳегсетро аз ин вазифа хориҷ хоҳанд кард.
Your Comment