Ба гузориши хабаргузории ABNA, генерал-майор Муҳсин Резаӣ, котиби Шӯрои олии амнияти миллӣ, дар саҳифаи худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба амрикоиҳо муроҷиат карда навишт: ҷанг алайҳи Эрон ҳукумати Амрикоро ҳамин акнун ба шиддат осеб расонидааст; аммо Вашингтон ҳанӯз ҳам мисли як қиморбози ноумед талош мекунад.
Ӯ афзуд: аз сохтани хабарҳои бардурӯғ дар бораи гуфтушунидҳои хаёлӣ даст кашед ва тартиботи нави Осиёи Ғарбиро инкор накунед.
Резаӣ таъкид кард: вақти он расидааст, ки дар баробари ҳафт шарте, ки Эрон борҳо эълон кардааст, таслим шавед.
Your Comment