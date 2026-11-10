Ӯ бо баённ кардани он ки имрӯз Нерӯҳои заминии артиш омодаи муқобила бо ҳар гуна таҳдид мебошанд, афзуд: Нерӯҳои заминии меҳвари артиш бо таваккул ба Худованди таъоло ва бархӯрдорӣ аз омодагии разми хирадмандона, сармояи инсонӣ, силоҳ ва таҷҳизоти коромад ва баҳрагирӣ аз бунеи маънавӣ ва фанноварии навин таҳти роҳбариҳои доҳиёнаи Роҳбари муаззам омодаанд, то дар муқобила бо таҳдидот дар ҳар сатҳе фаврӣ, мустаҳкам, пурқувват ва шадидтар аз пеш посух диҳанд.
10 Ноябр 2026 - 11:22
News ID: 1888920
Source: ABNA
Фармондеҳи Нерӯҳои заминии артиш гуфт: нерӯҳои мо омодаанд ба ҳар сатҳи таҳдид посухи фаврӣ, мустаҳкам, пурқувват ва шадидтар аз пеш диҳанд.
Your Comment