Ба гузориши хабаргузории ABNA, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар гуфтугӯ бо шабакаи телевизионии Ал-Маядин, бо ташреҳи охирин таҳаввулоти марбут ба гуфтушунидҳои Теҳрон ва Вашингтон, аз коҳиши мӯҳлати иҷрои тарҳи пешниҳодшудаи Эрон аз ҳафт рӯз ба ду рӯз хабар дод ва ин иқдомро нишонаи ҷиддият ва ҳусни нияти Ҷумҳурии Исломии Эрон дар масири дипломатия унвон кард.
Бақоӣ бо ишора ба раванди ҳамкории байни Эрон ва Амрико изҳор кард: Эрон барои нишон додани ҷиддияти худ дар пешбурди масири дипломатӣ, мӯҳлати иҷрои пешниҳоди пешниҳодшударо аз ҳафт рӯз ба ду рӯз коҳиш дод.
Ӯ бо интиқод аз равиши тарафи амрикоӣ дар гуфтушунидҳо афзуд: дар дохили ҳукумати Амрико дар бораи он ки кадом ниҳод ё мансабдор масъулият ва ихтиёри гуфтушунид бо Эронро бар уҳда дорад, саргумӣ ва ошкоро вуҷуд дорад ва баъзе мансабдорони ин кишвар мавқеъ ва талаботи мутазод пеш мегузоранд.
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ бо ишора ба таъсирпазирии эҳтимолии мавқеъҳои Вашингтон аз таҳаввулоти сиёсии дохилии ин кишвар, қайд кард: ба назар мерасад, ки бахше аз ин равишҳо таҳти таъсири ҳисобҳои сиёсати дохилии Амрико ва мулоҳизаҳои марбут ба интихоботи раисиҷумҳурии соли 2028 қарор дорад.
Бақоӣ ҳамчунин бо интиқод аз тағйири доимии талаботи Амрико таъкид кард: Вашингтон ба таври мустамир ҳадафҳо ва хостаҳои худро тағйир медиҳад ва амалан бо ин равиш ҳадафҳои гуфтушунидро ҷобаҷо мекунад.
Ӯ таъкид кард, ки Ҷумҳурии Исломии Эрон мавқеъ ва пешниҳодҳои худро ба таври шаффоф ва тавассути миёнаравон пешниҳод кардааст ва иртиботҳо байни тарафҳо ҳамчунин тавассути мулоқотҳои мустақим ва зангҳои телефонӣ идома доранд.
Охирин вазъияти ҳамкории Эрон ва Ожанс
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ дар бахши дигари ин гуфтугӯ ба мавзӯи ҳамкориҳои ҳастаии Эрон бо Ожанси байналмилалии энергияи атомӣ пардохт ва гуфт: бозрасони Ожанс тақрибан 10 рӯз пеш барои анҷом додани бозрасиҳои даврӣ аз нерӯгоҳи ҳастаии Бушаҳр ба Эрон сафар карданд.
Ба гуфтаи Бақоӣ, бозрасиҳои анҷомдодашуда ба нерӯгоҳи Бушаҳр ва он дастаи таъсисоти ҳастаӣ маҳдуд будааст, ки дар шароити кунунӣ имкони фароҳам овардани муқаддимаоти зарурӣ барои бозрасӣ аз онҳо вуҷуд дошт.
Ӯ бо ишора ба осебдидагии баъзе дигар таъсисоти ҳастаии кишвар изҳор кард: дар шароити феълӣ, протокол ва созукори мушаххасе барои бозрасӣ аз таъсисоти осебдида вуҷуд надорад ва Ожанси байналмилалии энергияи атомӣ низ дастурҳои мушаххасе барои анҷом додани чунин бозрасиҳо дар ихтиёр надорад.
Your Comment