Ба гузориши хабаргузории ABNA, Ёсир Абдуззаҳрои Ҳаҷҷоҷ, сафири Ироқ дар Эрон ба хабаргузории Вoъи Ироқ гуфт: сафари Алӣ Зайдӣ, нахуствазири Ироқ, бо моҳияти хосса ва ғайриошкор (махфӣ) ва бо ҳадафи баррасии роҳҳои коҳиши таниш ва поин овардани фатилаи ҷанг дар минтақа анҷом шудааст.
Ёсир Абдуззаҳрои Ҳаҷҷоҷ, сафири Ироқ дар Ҷумҳурии Исломии Эрон, рӯзи душанбе таъйид кард, ки сафари нахуствазир Алӣ Зайдӣ ба Эрон як сафари хусусӣ ва эълоннашуда бо ҳадафи баҳс дар бораи роҳҳои коҳиши таниш дар минтақа будааст.
Ӯ афзуд: Ироқ дар ҳошияи рӯйдодҳои минтақа нест, балки фаъолона мувофиқи манфиатҳои олии миллии худ таҳти роҳбарии нахуствазир Алӣ Зайдӣ амал мекунад ва талошҳои дипломатии худро дар ростои коҳиши таниш, пешгирӣ аз ташдиди бештар ва тақвияти суботи минтақавӣ қарор додааст.
Ин дар ҳолест, ки пештар баъзе манбаъҳо ба Ал-Ҳадас эълом карданд, ки сафари махфие, ки ҳайати ироқӣ ба Теҳрон анҷом додааст, таҳти роҳбарии Алӣ Зайдӣ, нахуствазири Ироқ, будааст.
Ин манбаъҳо афзуданд, ки Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, дар гуфтугӯҳои телефонӣ розогии худро бо пешниҳодҳое, ки нахуствазири Ироқ пешниҳод кардааст, эълом доштааст.
Ба гуфтаи ин манбаъҳо, Трамп аз нахуствазири Ироқ хостааст, то нақши миёнаравро бо Теҳрон иҷро кунад.
Your Comment