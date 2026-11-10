Ба гузориши хабаргузории ABNA, Бруно Родригес, вазири корҳои хориҷии Кубо, таъкид кард, ки иқдоми низомиёни сионист дар монеъ шудан аз вуруди кӯмакҳои башардӯстона ба Нвори Ғазза, он ҳам дар шароити номусоиди даҳҳо ҳазор оворагони фаластинӣ, ғайриқобили қабул ва ҷинояткорона аст.
Ӯ афзуд, ки фаластиниҳо ба сабаби ҷанг ва наслкушӣ дар Нвори Ғазза маҷбур шуданд ба хаймаҳо паноҳ баранд, аммо коҳиши ҳарорати ҳаво ва бориши шадиди борон мушкилоти онҳоро дучанд карда ва ҳазорон хаймаро ғарқ кардааст.
Вазири корҳои хориҷии Кубо аз ҷомеаи байналмилалӣ хост, ки иҷозати идомаи ҷиноятҳои режими сионистӣ дар Нвори Ғаззаро надиҳад.
Ҳаракати муқовимати исломии Ҳамос низ рӯзи гузашта бо нашри баёнияе эълом кард, ки фоҷиаи инсонӣ дар Нвори Ғазза пас аз ҷанги наслкушӣ ва харобии густардаи инфрасохтор ва имконоти зиндагӣ идома дорад ва бо фарорасии фасли зимистон, ранҷу мушкилоти сокинон ва оворагони ин минтақа ташдид шудааст.
Ҳамос дар ин баёния таъкид кард, ки режими ишғолгар ба сурати созмонёфта идора ва доман задани фоҷиаи инсониро дар Нвори Ғазза идома медиҳад ва дар чаҳорчӯби ҷанги наслкушии ҷорӣ дар пайи амиқтар кардан ва тӯлонӣ кардани буҳрон аст; иқдоме, ки ба гуфтаи ин ҳаракат, бо ҳадафи дарҳамшикастани иродаи мардуми фаластин ва нобуд кардани имконоти зиндагӣ дар ин минтақа сурат мегирад, он ҳам дар шароите, ки созишномаи оташбас имзо шудааст.
Your Comment