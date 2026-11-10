Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз телевизиони Bloomberg, Пит Ҳегсет, вазири ҷанги Амрико, бидуни ишора ба моҳияти сулҳомези барномаи ҳастаии Теҳрон ва бо дахолати бешармона ва ошкор дар умури дохилии Эрон, иддао кард: лозим нест маҳбуб бошад, аммо метавонад зарурӣ бошад. Касе бояд дар баробари идомаи барномаи силоҳҳои ҳастаии Эрон меистод! 47 сол ҳеҷ раисҷумҳуре тамоюл надошт, ки ин корро анҷом диҳад! Наметавонед иҷоза диҳед, ки онҳо ба бомбаи атомӣ дастрасӣ пайдо кунанд!
Вазири ҷанги Амрико ба манзури фирор аз фишорҳои густардаи Конгресси таҳти назорати демократҳо дар хусуси истизоҳи худ, иддао кард: таърих дар бораи Трамп бисёр бо меҳрубонӣ ва нармӣ доварӣ хоҳад кард! Мо аз истизоҳ наметарсем. Фардо субҳ дар ин бора дар Пентагон нишасти хабарӣ баргузор хоҳам кард.
Your Comment