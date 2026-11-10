Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз BelTA, «Александр Волфович» котиби Шӯрои амнияти Беларус дар нишасти чордаҳуми котибони шӯроҳои амнияти кишварҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар Маскав гуфт: низомисозӣ кардани Ғарб бо ҳадафи ба даст овардани бартарии низомӣ дигар пинҳон намешавад ва мақомоти ин кишварҳо ошкоро дар бораи омодагӣ ба ҷанги эҳтимолӣ сухан мегӯянд.
Ӯ бо ишора ба таҳаввулоти амниятӣ ва афзоиши таҳдидҳои низомӣ ва киберӣ афзуд: ҳамзамон бо ин раванд, моҳияти фишорҳои хориҷӣ алайҳи кишварҳои мустақил низ тағйир меёбад.
Волфович таъкид кард: кишварҳои ғарбӣ созукорҳои татбиқи фишори омехтаро такмил медиҳанд; созукорҳое, ки бо ҳадафи дахолат дар умури дохилии кишварҳо, заиф кардани ҳокимияти миллӣ ва таъсиррасонӣ ба равандҳои сиёсии онҳо ба кор бурда мешаванд.
Котиби Шӯрои амнияти Беларус гуфт, фазои пасосоветӣ ба майдони татбиқи фишорҳои омехтаи бозигарони хориҷӣ табдил ёфтааст ва Беларус низ ҳаррӯза бо оқибатҳои ин фишорҳо рӯбарӯ мешавад.
Нишасти чордаҳуми котибони шӯроҳои амнияти кишварҳои узви Ҷомеаи Кишварҳои Мустақил рӯзи 9 ноябри соли 2026 (18 обони 1405) дар Маскав баргузор шуд. Баррасии чолишҳои амнияти минтақа, таҳдидҳои фаромарзӣ, терроризм, қочоқ ва муқобила бо таҳдидҳои омехта аз муҳимтарин меҳварҳои ин нишаст буд.
Your Comment