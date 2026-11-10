Ба гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Маркази иттилоотии Фаластин, «Стефанӣ Чейс», нависандаи ирландӣ, дар мақолае дар рӯзномаи «The Irish News» таъкид кард, ки дастрасии бесобиқа ба иттилоот дар ҷаҳони рақамӣ имкони инкор кардани он чи дар Нвори Ғазза рух медиҳадро аз сиёсатмадорон ва расонаҳои анъанавӣ гирифтааст.
Ӯ қайд кард, ки бар хилофи тасаввури баъзеҳо, ҳимоят аз Фаластин як «мӯд» ё ҳаракати ҳошиявӣ нест, балки вокуниши амиқ аз ҷониби қишрҳои мухталифи ҷомеа аст.
Чейс бо ишора ба фишорҳои ворид ба чеҳраҳои фарҳангӣ монанди «Соллӣ Рунӣ» ва «Маклмор» ки ба сабаби мавқеъҳои ҳимоятӣ аз Фаластин бо маҳдудиятҳои корӣ ва иҷтимоӣ рӯбарӯ шудаанд, афзуд: талоши ҳукуматҳое монанди Бритониё ва Амрико барои барчасп задан ба фаъолони Фаластин, танҳо нишондиҳандаи тарси онҳо аз қудрати ин ҳаракат аст.
Ин нависанда дар поён ҳушдор дод, ки наслҳои оянда касонеро, ки дар баробари ҷиноятҳои Ғазза хомӯш монданд, мавриди доварӣ қарор хоҳанд дод ва ҳамбастагӣ бо Фаластин ҳаракате фаротор аз маҳдудиятҳои сиёсӣ ва расонаӣ хоҳад буд.
Your Comment