Ба гузориши хабаргузории АБНА, Сайид Аббос Арақчӣ дар саҳифаи худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Президенти Амрико ба таври возеҳ фаҳмидааст, ки аксарияти қатъии мардуми Амрико аз Исроил бадгӯӣ доранд.
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо афзуд: Нуктаи ҷолиби диққат ин аст, ки ӯ зоҳиран то ҳол сабаби ин масъаларо дарк накардааст.
Арақчӣ гуфт: Равшан аст, ки амрикоиҳо аз он ки Исроил ҳукуматҳои Амрикоро фиреб медиҳад ва ба ҷангҳои бепоён мекашад, ба танг омадаанд. Тамом шуд сабр. Сабри минтақаи мо низ ҳамин тавр.
Your Comment