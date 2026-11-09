Ба гузориши хабаргузории АБНА, равобити умумии Нерӯи баҳрии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ эълом кард: Аз соатҳои аввали бомдоди имрӯз то ҳол се фармондеҳи киштии нафтии қонуншикан дар масири ғайриқонунии Танги Омуз таркиш ва оташи шадид рӯй додааст ва дуди оташи ин киштиҳо осмони Танги Омузро фаро гирифтааст.
Ин киштиҳо ба далели хомӯш намудани системаҳои навигатсионӣ ва шиносоии худ ва шарри артиши қочоқчиён ва таҷовузгарони Амрико дар оташ дар ҳоли сӯхтан ҳастанд.
Нерӯи баҳрии Сипоҳ эълом мекунад: Қоидаҳои эронӣ дар Танги Омуз борҳо ба ҳамаи киштиҳо эълон шудааст ва сарпечии шиноварҳо аз ин қоидаҳо ва ҳамроҳӣ бо артиши қочоқчиёни Амрико барои убур аз масирҳои ғайриқонунии Танги Омуз сарнавиште ҷуз ин нахоҳанд дошт.
Your Comment