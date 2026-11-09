Ба гузориши хабаргузории АБНА, сардор Аболфазл Шекарчӣ дар гуфтугӯе дар бораи таҳаввулоти сиёсӣ ва интихоботии Амрико гуфт: Таҳаввулоти сиёсӣ ва интихоботии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва шикастҳои пайдарпайи ҳукумати Трамп ва ҳамҳизбони ӯ дар арсаҳои мухталиф, бештар аз он ки маҳсули тағйироти сатҳии сиёсати дохилии ин кишвар бошад, инъикоси воқеияти бузургтар ва инкорнопазир аст; яъне шикаст дар баробари иродаи Эрони мқтдр.
Ӯ афзуд: Шикасти доктринаи таҷовуз, террор ва фишори ҳадди аксар ва стратегияҳои беасоси низомии Вашингтон дар баробари иқтидори боздоранда, иродаи шикананда ва пӯлодини роҳбарӣ, миллат ва нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон, ки имрӯз бар ҳеҷ таҳлилгари мунсифе пӯшида нест.
Сухангӯи аршади нерӯҳои мусаллаҳ идома дод: Сиёсатҳои душманонаи сарони Амрико алайҳи Эрон, нокомиҳои пайдарпай дар ҷаҳон ва бахусус дар минтақаи Осиёи Ғарбӣ, фурӯрезии ҳайбати пӯшидаи флоти ва таҷҳизоти низомии Амрикои таҷовузгар ва ба бунбаст расидани таҳдидоти он кишвар, пояҳои қудрати туҳои Кохи Сафедро ба ларза овардааст.
Ӯ ёдовар шуд: Трамп ва ҳамфикронаш бехирад, тундрав ва террорист барои нобуд кардани Эрони сарбаланд ва мутамаддин ба майдон ворид шуда буданд, аммо дар гардиши муқобил, худашон қурбонии фарсоиши стратегӣ, буҳронҳои амиқи дохилӣ ва шикастҳои таҳмилшуда аз ҷониби нерӯҳои мусаллаҳи сарфарози Эрон ва меҳвари муқовимат шуданд.
Сардор Шекарчӣ гуфт: Ин шикасти стратегӣ ҳуҷҷати зиндае бар ин воқеият аст, ки муодилоти қудрати ҷаҳон ҳеҷ гоҳ ба суди ҳокимиятгарон рақам намехӯрад.
Your Comment