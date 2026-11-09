Ба гузориши хабаргузории АБНА, Рӯҳуллоҳ Мотефаккеразод рӯзи якшанбе дар гуфтугӯе, бо ишора ба собиқаи музокироти Эрон ва Амрико дар сояи таҳдиди низомӣ, изҳор кард: Вашингтон дар гузашта кӯшиш мекард музокиротро бо таҳдиди низомӣ пеш барад, аммо ҳоло бо таҳмили ҷанг, амалан роҳи музокиротро беасар кардааст. Дар шароити феълӣ низ тобуи ҷанг бо Амрико шикаста шудааст ва дигар ҳарос аз ин рӯёрӯӣ вуҷуд надорад.
Намояндаи мардуми Табрез, Озаршаҳр ва Оску дар Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, бо ишора ба шикасти ҷумҳурихоҳон дар интихоботи миёнамуҳлати Конгресси Амрико, изҳор кард: Раиси ҷумҳури Амрико, ки аз нобудшавии тамаддуни эронӣ сухан мегуфт, ҳатто натавонист ҷойгоҳи ҳизби худро дар Конгресс ва Сенат нигоҳ дорад. Муқовимати миллати Эрон боиси он шуд, ки Трамп дар арсаи сиёсати дохилӣ низ бо шикаст рӯбарӯ шавад.
Ӯ, бо баён ин ки равиши ҳар ду ҳизби асосии Амрико нисбат ба Эрон душманона аст, афзуд: Демократҳо ва ҷумҳурихоҳон ҳар ду ба дунболи суқути низоми Ҷумҳурии Исломӣ ва аз байн бурдани тамаддуни эронӣ ҳастанд ва фарқи онҳо танҳо ба равиш ва абзорҳои истифодашуда дар ин роҳ бармегардад.
Узви комиссияи энергетикаи Маҷлиси Шӯрои Исломӣ, бо ишора ба собиқаи рӯёрӯии Амрико бо Эрон аз кудатои 28 мурдоди 1332 то ҳол, гуфт: Душмании Вашингтон бо миллати Эрон аз дастгирии ин кишвар аз ҳукумати Паҳлавӣ оғоз шуд ва пас аз пирӯзии Инқилоби Исломӣ бо иқдомоти мухталиф, аз ҷумла таҳмили ҷанги ҳаштсола, ҷанги дувоздаҳрӯза ва ҷанги Рамазон ва инчунин таҳмили таҳримҳои иқтисодӣ, аз ҷумла таҳримҳои КАТСА ва таҳримҳои густурдаи иқтисодӣ идома ёфт.
Мотефаккеразод таъкид кард: Агар дар давраи раёсати Трамп ҷанг ба Эрон таҳмил шуд, дар давраи демократҳо низ сахттарин таҳримҳо алайҳи миллати Эрон татбиқ шудааст; бинобар ин набояд тасаввур кард, ки равиши демократҳо нисбат ба Эрон мулоимтар ё камхарҷтар аз ҷумҳурихоҳон аст.
Ӯ, бо ишора ба таҷрибаи музокироти Эрон бо ҳукуматҳои демократи Амрико, изҳор дошт: Шикастҳое, ки аз сиёсати зоҳиран мулоим ва дипломатии Амрико таҳаммул кардаем, камтар аз зарбаҳои равиши низомӣ ва ошкори ин кишвар набудааст. Муқаддимоти ҳамлаи низомии Амрико дар давраи Трамп низ дар ҷараёни музокирот ва созишномаҳои Эрон бо раисҷумҳурони демократи ин кишвар фароҳам шудааст.
Узви ҳайати раисати Маҷлиси Шӯрои Исломӣ дар поён, бо интиқод аз дидгоҳи касоне, ки музокирот ва созиш бо демократҳои Амрикоро имконпазир медонанд, гуфт: Чунин тасаввур нодуруст аст ва изҳорот дар ин замина набояд боиси тазалзули иродаи миллати Эрон шавад.
Your Comment