Ба гузориши хабаргузории АБНА, Сайид Аббос Арақчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, бо нашри пост дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Райъдиҳандагони амрикоӣ интихоби худро карданд. Ҳоло навбати Кохи Сафед аст, ки интихоб кунад.
Ӯ афзуд: «Пешниҳоди дурузаи» мо рӯи миз аст: талаботи он, аз ҷумла поён додани ҷанг дар ҳамаи ҷабҳаҳо,ро бипазед ва натиҷаи онро бубинед.
Вазири корҳои хориҷии кишвари мо қайд кард: Ё ҷангро интихоб кунед ва бибинед, ки чӣ гуна размандагони ҳушёру корозмудаи мо дар майдони набард дӯзахи оташро бар сари шумо хоҳанд рехт.
Your Comment