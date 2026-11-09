Ба гузориши хабаргузории АБНА, Содиқ Абдулло, коршиноси умури амнияти Ироқ таъкид кард, ки гурӯҳҳои муқовимат дар ин кишвар рукни муҳими тақвияти суботи дохилиро ташкил медиҳанд. Ин гурӯҳҳо бахусус баъд аз ҳодисоти соли 2014 ва туҳияи бузург алайҳи Ироқ барои супоридани кишвар ба гурӯҳакҳои террористӣ бо ҳамоҳангии Амрико нақши муҳим бозиданд.
Ӯ илова кард: Бояд бо ин гурӯҳҳо ҳамчун созмонҳо ва ниҳодҳои миллӣ дур аз диктатҳои хориҷӣ бахусус хостаҳои Амрико, бархӯрд кард.
Содиқ Абдулло тасреҳ кард: Ҳамкориҳои иттилоотӣ бо Амрико хатарҳои зиёд дорад бахусус он ки ин кишвар исбот кардааст, ки бо масъалаи амният бар асоси манфиатҳои худ ва режими исроилӣ дур аз манфиатҳои дигар миллатҳо бархӯрд мекунад.
Ӯ баён кард: Бояд нисбат ба ҳар таҳарруке алайҳи роҳбарони муқовимат ва гурӯҳҳои исломӣ дар Ироқ ба баҳонаи инҳисорӣ кардани силоҳ ҳушёр буд. Ин раванд бояд комилан дар дохили кишвар ва бар асоси як чашмандози миллӣ дур аз дастурҳои Амрико пеш равад.
Your Comment