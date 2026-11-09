Ба гузориши хабаргузории АБНА, Эрнесто Супрон Гусман, намояндаи доимии Куба дар Созмони Милали Муттаҳид, дар гуфтугӯ бо шабакаи Ал-Маёдин эълом кард, ки ин кишвар худро барои ҳамлаи эҳтимолии Амрико омода мекунад.
Ӯ афзуд: Куба хоҳони гуфтугӯ бо Амрико бар пояи эҳтироми мутақобил аст, аммо дар айни ҳол, худро барои рӯбарӯ шудан бо ҳамаи сенариҳо омода кардааст.
Ин изҳорот дар шароите баён мешавад, ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, дар тӯли моҳҳои гузашта таҳдидҳо алайҳи Куба ба миён овардааст. Трамп пештар гуфта буд, ки Амрико метавонад ба шакле дар ин кишвар дахолат кунад ва дар мақоме низ Кубаро ҳадафи навбатии Вашингтон тавсиф карда буд.
Шабакаи хабарӣ «Си-би-эс» дар гузорише дар 26 сентябри соли 2026 (4 меҳри 1405) эълом кард, ки артиши Амрико дар ҳоли баррасӣ кардани ниёзҳои эҳтимолии Фармондеҳии ҷанубии ин кишвар ба нерӯҳои дастгирӣ, тиббӣ ва полиси ҳарбӣ будааст. Ба гузориши ин шабака, мақомоти Амрико ин барномарезӣ ро бо ҳамла ба Куба марбут донистаанд. Бо ин ҳол, дар санади баррасишудаи «Си-би-эс» номи Куба зикр нашудааст ва нишонае низ аз содир шудани фармони фиристодани нерӯҳо вуҷуд надоштааст.
Таншн байни Вашингтон ва Ҳавана дар моҳҳои охир, пас аз ташдиди таҳримҳои Амрико ва изҳороти таҳдидомези мақомоти Амрико афзоиш ёфтааст. Мақомоти кубоӣ ҳамзамон бо эълони омодагӣ барои гуфтугӯ бо Вашингтон, таъкид кардаанд, ки ҳокимият ва сохтори сиёсии ин кишвар мавзӯи музокира нахоҳад буд. Дар муқобил, мақомоти Амрико аз идомаи фишор ба ҳукумати Куба ва баррасии вариантҳои мухталиф сухан гуфтаанд.
Your Comment