Ба гузориши хабаргузории АБНА, Ройтерс гузориш дод, ки пас аз пирӯзии демократҳо дар интихоботи миёнамуҳлати Амрико ва интиқоли раёсати кумитаҳои Конгресс ба ин ҷараён дар моҳи январ Роберт Гарсия, узви Конгресс ва номзади раёсати кумитаи назорати Маҷлиси намояндагон, ва Элизабет Уоррен, сенатор ва номзади раёсати кумитаи бонкии Сенат, пешбинӣ карданд, ки Пит Ҳегсет, вазири ҷанг, Илон Маск ва Стивен Миллер, раиси нави дафтари коркунони Кохи Сафед, аз аввалин шахсоне хоҳанд буд, ки ҳадафи таҳқиқот қарор мегиранд.
Бар асоси ин гузориш, Гарсия таъкид кард, ки таваҷҷуҳи таҳқиқот ба нақши Илон Маск дар барканор кардани коркунони ҳукумати федералӣ дар соли гузашта ва инчунин нақши Стивен Миллер дар таҳия ва иҷрои сиёсатҳои сахти муҳоҷиратӣ хоҳад буд. Уоррен низ аз эҳтимоли оғози таҳқиқот дар бораи ширкатҳои бузург хабар дод.
Гарсия тасреҳ кард, ки Пит Ҳегсет бояд барканор шавад.
Ҳаким Ҷеффрис, роҳбари демократҳо дар Маҷлиси намояндагон, низ эълом кард, ки бо тамоми қувва аз кӯшишҳои Томас Месси, узви ҷумҳурихоҳ, барои иқдом алайҳи Ҳегсет ҳимоят мекунад.
Your Comment