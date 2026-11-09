Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз сомонаи рӯзномаи фароминтақавии «Ал-Қудс ал-Арабӣ», Доналд Трамп дар гуфтугӯ бо барномаи «60 дақиқа»-и шабакаи Си-би-эс, ҳамзамон бо таҳлили далоили шикасти ҳизби ҷумҳурихоҳ дар интихоботи Конгресс, тасреҳ кард, ки ҷанг алайҳи Эрон ва афзоиши нархи бензин аз ҷумлаи омилҳои асосии норозигии мардум будаанд.
Ӯ бо ишора ба вазъияти режими Исроил низ гуфт: «Ба таври боварнакарданӣ, норозигии бисёр шадиде нисбат ба Исроил дар байни райъдиҳандагон вуҷуд дорад.»
Раиси ҷумҳури Амрико дар идомаи ин мусоҳиба, бо дифоъ аз иқдомоти низомии худ дар давраи раёсати ҷумҳурӣ, гуфт, ки бо истифода аз бомбафканҳои «Б-2» зерсохтҳои ҳастаии Эронро ҳадаф қарор додааст.
Ӯ бо ин иддио, ки иқдомоти низомӣ алайҳи Эрон аз назари таърихӣ тасмими дуруст будааст, гуфт: «Агар Эрон дар давраи раёсати ҷумҳурии ман силоҳи ҳастаӣ медошт, хеле бештар аз ҳоло мавриди сарзаниш қарор мегирифтам.»
Трамп инчунин бо ишора ба нақши муттаҳидонҳои Амрико дар минтақа, иддио кард, ки бидуни дастгирии Иёлоти Муттаҳида, режими Исроил ва дигар муттаҳидонҳо дар минтақа қодир ба боқӣ мондан набуданд ва афзуд: «Кишварҳое, ки мо онҳоро дастгирӣ кардаем, бояд тамоми хароҷоти таҳмилшуда ба Амрико дар ҷараёни ҷангро бозпардозанд.»
Дар бахши дигари ин гуфтугӯ, Трамп дар посух ба эҳтимоли идомаи таншнҳо, ҳамзамон бо таъкид бар равиши сахтгиронаи худ, эълом кард, ки дар сурати зарурат, боз ҳамлаҳои низомӣ алайҳи Эронро анҷом хоҳад дод.
Ӯ инчунин дар бораи сиёсатҳои муҳоҷиратии худ низ бо эътирофи шадид будани иқдомоти ихроҷи муҳоҷирон, ваъда дод, ки пеш аз анҷоми давраи худ, содир кардани авфҳои густурдаро дар дастури кор қарор хоҳад дод.
Your Comment