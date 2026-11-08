Ба гузориши хабаргузории Меҳр, равобити умумии Нерӯи баҳрии СПИР дар иттилоияе аз таркиш ва оташгирии ду нафткаш дар Тангаи Ҳурмуз хабар дод.
Матни ин иттилоия ба шарҳи зерин аст:
Лаҳзоте пеш ду фармондеҳи нафткаши мутахаллиф — яке дар маҳдудаи шарқии Тангаи Ҳурмуз ва дигаре дар Тангаи Ҳурмуз — ки қасди убур аз масири ғайриқонунӣ доштанд, пас аз бархӯрд бо мина дар оташи хеле шадид дар ҳоли сӯхтан мебошанд.
Ин ду нафткаш, ки бо тахаллуфоти сершумор ва хомӯш намудани системаҳои навигатсионӣ ва маконёбии худ, қасди убур аз масири ғайриқонунии Тангаи Ҳурмузро доштанд, пас аз бархӯрд бо мина таркид ва дар ҳоли сӯхтан мебошанд.
Нерӯи баҳрии СПИР ҳушдор медиҳад: ҳамон тавре ки қаблан эълон шуда буд, ҳар киштӣ ва шиноварӣ, ки бо артиши таҷовузкор ва ғоратгари Амрико ҳамкорӣ кунад ва аз қоидаҳои эронӣ дар Тангаи Ҳурмуз сарпечӣ намояд ва ба минтақаи ғайриқонунӣ ворид шавад, бешубҳа бо мина бархӯрд мекунад, бинобар ин ба хаёлоти фармондеҳи СЕНТКОМ эътибор надиҳед.
Your Comment